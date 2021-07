Почина художникът, взривил мюсюлманския свят с карикатура на Мохамед

Почина датският художник Курт Вестергор, чиято карикатура на Мохамед предизвика кървави размирици в някои мюсюлмански страни, предаде Франс прес. Вестергор е починал в съня си след продължително заболяване, съобщи вчера семейството му за в. "Берлингске". Той бе на 86 години, предаде БТА.

Неговата творба е най-известната от 12 илюстрации, публикувани на 30 септември 2005 г. в консервативния датски вестник "Юландс постен" под заглавие "Лицето на Мохамед". На нея пророкът е изобразен с тюрбан във формата на бомба.

In remembrance of Kurt Westergaard, a brave man who almost was killed for his love for freedom, when a Muslim Jihadi with Somali background entered his home and tried to kill him with an axe and a knife- luckily he survived that..#KurtWestergaard #Freedom #Islam #ShariaKills pic.twitter.com/hl0VOnXckk