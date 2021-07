Оперираха папа Франциск

Папа Франциск Франциск (на латински: Franciscus PP.), до избирането си Хорхе Марио Берголио – римски папа от 13 март е добре след операцията на дебелото черво, съобщи Светият престол, цитиран от Ройтерс.

Говорителят на Ватикана Матео Бруни заяви, че папата е "реагирал добре" на операцията, извършена под обща анестезия, но не каза колко дълго ще остане в римската болница "Джемели".

Папа Франциск влезе в болница

Папата бе приет в болницата вчера следобед, а комюникето на Бруни бе публикувано малко преди полунощ.

Франциск бе опериран от дивертикулоза на дебелото черво - състояние, при което се формират торбовидни разширения в стената на дебелото черво и то се стеснява.

