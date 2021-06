Хиляди унгарци протестираха срещу законопроект, който забранява ЛГБТ дискусиите

Хиляди унгарци протестираха в понеделник срещу законопроект, който забранява дискусии за хомосексуалност и смяна на пола в училищата, предадоха Ройтерс и ДПА.

Митингът, организиран от групи за защита на човешките права, се проведе пред сградата на парламента в Будапеща, предаде БТА.

В Унгария обмислят да забранят осиновяването на деца от еднополови двойки

Съгласно законопроекта, който бе публикуван миналата седмица, в училищата ще бъдат забранени образователни програми, чиято цел е да стимулират уважително отношение към хората от ЛГБТ общностите. Законопроектът включва забрана на книги, филми и друго съдържание, насочено към деца и тийнейджъри, в които се представя нехетеросексуално поведение. В книги и филми ще бъде забранено също споменаването на възможността за преоценка на половата идентичност. Законопроектът забранява също всякакъв вид реклама, която представя хомосексуалността и транссексуалността като част от нормалния живот.

Нормативният акт предвижда по-строги наказания за сексуални престъпления срещу деца и тийнейджъри. Наред с други предвиждания той цели да защити правото на детето върху половата му идентичност при раждането.

#Hungary's parliament votes today on anti-LGBT bill falsely claiming to be for "protection of children." Since when do children need protection from diversity? They need protection from hate mongering & intolerance. Reject the bill! #LGBT https://t.co/nzib5SvvG2 pic.twitter.com/T2133u7tbM