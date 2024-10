Външно министерство: Остро осъждаме продължаващите ракетни атаки на Иран срещу Израел

В своя позиция, разпространена в социалните мрежи, от Министерството на външните работи призоваха за деескалация на напрежението в Близкия изток.

„Остро осъждаме продължаващите ракетни атаки на Иран срещу Израел. Обявяваме се в полза на стабилността на Израел“, написаха в X от Външното министерство.

Малко по-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също осъди действията на Иран.

„Съществува риск от ескалация, която да влезе в опасен цикъл и разширяване на конфликта в Близкия Изток“, написа още Борисов в своя Фейсбук профил.

Снощи заместник-председателят на Европейската комисия Жозеп Борел Жозѐп Борѐл Фонтѐлес е испански политик от Испанската социалистическа работническа също изрази несъгласието си относно нападението.

„Европейският съюз осъжда „най-категорично" ракетния удар на Иран срещу Израел. Опасният цикъл от атаки и отмъщение рискува да излезе извън контрол. Необходимо е незабавно прекратяване на огъня в целия регион“, написа Борел в публикация в X.

От САЩ пък заявиха отново пълната си подкрепа за Израел и заявиха, че са се включили в защитата.

„Осъждаме тези безразсъдни атаки от страна на Иран и я призоваваме да се въздържа от по-нататъшни нападения, включително и през своите проксита“, каза говорителят на Пентагона генерал-майор Патрик Райдър.

От ООН също призоваха за незабавно спиране на огъня.

Междувременно израелският премиер Бенямин Нетаняху Бенямин Нетаняху е роден на 21 октомври 1949 г. в Тел Авив, Израел. Той е израелски политик и се закани, че Техеран ще си плати за атаката.

„Иран направи голяма грешка и ще си плати за нея“, заяви той.

Размяната на удари между Израел и „Хизбула“ продължава. Според ливанските власти, само през последните часове при израелски нападения, са загинали 55 души.

We strongly condemn the ongoing Iran missiles attaques on Israel and stand for the regional stability and the security of the State of Israel. Bulgaria reaffirms its call for regional deescalation.