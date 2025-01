12 са вече жертвите на масовата стрелба в Черна гора, обявиха тридневен траур

Дванадесет души, сред които две деца, са убитите при масовата стрелба вчера в град Цетине, Южна Черна гора, извършена от мъж, който в последствие се самоуби, съобщиха днес черногорските власти, цитирани от местните медии. Първоначалните данни бяха, че жертвите са десет.

Правителството обяви от днес тридневен траур.

Прокурор Андрияна Настич потвърди, че в Цетине са убити 12 души, а заподозреният за убийството Ацо Мартинович се е самоубил, информира изданието „Виести“, цитирано от БТА.

Извършен е оглед на шест места, от които на пет са извършени убийства, както и на мястото, на което заподозреният е стрелял по себе си. Настич каза, че местата на убийствата са били на разстояние едно от друго.

На две места е убил по четирима души, на третото – две деца, а на останалите две по един човек. Ранени са четирима, които са приети в болница.

Четиридесет и пет годишният Ацо Мартинович е убил след свада собственика на бар, в който цял ден е консумирал алкохол, двете деца на собственика на бара на 10 и 13 години, както и членове на собственото си семейство.

Изпълняващият длъжността директор на полицейската администрация на Черна гора Лазар Шчепанович каза, че мотивите за извършените убийства все още са неизвестни.

Ацо Мартинович, който е от Цетине, е починал, докато е бил транспортиран към болницата, след като се е прострелял в главата.

Жертвите на масовата стрелба в Черна гора нараснаха на десет

Министърът на вътрешните работи Данило Шаранович каза, че Мартинович се e опитал да се самоубие, след като разбрал, че е обкръжен и че е в безизходна ситуация. Шаранович уточни, че убиецът е бил в роднински или приятелски отношения с всички жертви.

NEW: A gunman named Aco Martinovic carried out a deadly attack in the town of Cetinje, Montenegro, leaving seven people dead, including two children aged 11 and 7, and injuring four others. The incident occurred when Martinovic entered a bar and opened fire on a crowd.



The… pic.twitter.com/8TOVODNwEw