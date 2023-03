Земетресение разтърси Иран

Земетресение с магнитуд 5,1 разтърси Северен Иран, съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център, цитиран от БТА.

Епицентърът на земетресението е бил на 56 километра северно от град Горган, чието население надхвърля 350 000 души.

Земният трус е бил на дълбочина 7,2 километра.

Не се съобщава за пострадали или щети.

#Earthquake (#زلزله) confirmed by seismic data.Preliminary info: M5.1 || 56 km N of #Gorgān (#Iran) || 10 min ago (local time 15:08:53). Follow the thread for the updates pic.twitter.com/nvAvAAov7U