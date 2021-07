Мощна експлозия разтърси Дубай

Мощна експлозия отекна в Дубай тази вечер.

Причината засега не е ясна, предаде Ройтерс, като се позова на очевидци. Но според различни източници става дума за експлозия на петролен танкер.

Две пожарни коли и линейки са се насочили в южната част на Дубай към главния път, водещ към Абу Даби, добави БТА.

This was the explosion heard across Dubai tonight. Details to follow. Praying all are safe. Via @xmufaxsam_ pic.twitter.com/pGUPYx0rUj

An explosion has occurred at Jebel Ali Port, #Dubai, #UAE. Initial reports are of an incident involving an oil tanker, these reports aren’t currently confirmed. pic.twitter.com/YptV36JEk4