Силни експлозии разтърсиха сръбския град Чачак

Серия силни експлозии разтърсиха тази нощ фабриката за боеприпаси "Слобода" в сръбския град Чачак, първият взрив беше около 1.30 часа и продължиха до ранната сутрин, съобщава вестник "Новости".

В този момент във фабриката е имало около 60 работници, но всички се намират на сигурно място. Евакуирани са около 30 граждани и жителите наоколо. Изключени са газът и електричеството на фабриката, предава БТА.

Експлозия в центъра на Белград

Най-силната експлозия отекнала в 3.20 часа и е разтърсила буквално целия град. Последвал е още еднин силен взрив в 3.22 часа.

Според неофициална информация първо се запалил склад с оръдейни снаряди и след това огънят се разпространил към останалите складове.

На мястото са изпратени линейки, но не могат да се доближат до фабриката от съображения за сигурност. В града се носи непоносима миризма, съобщава от мястото репортер на "Новости".

Материалните щети са големи, от фабриката ще остане само пепел, оценява вестникът.

JUST IN Massive explosions at ammunition factory in Cacak, Serbia pic.twitter.com/j7ZG8n4da8