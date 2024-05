Арестуваха мъж, заплашил сръбския президент Вучич

Мъж е арестуван заради заплаха към сръбския президент Александър Вучич Александър Вучич – сръбски юрист и политик. Александър Вучич е роден на 5 март 1970 г. в Белград..

"Поради заплаха за застрашаване на сигурността на президента на републиката, Драган Миятович от Сомбор беше арестуван и му беше наложена мярка за задържане за 48 часа", заяви сръбският вицепремиер и вътрешен министър Ивица Дачич.

Вучич написа в социалните мрежи, че е шокиран от покушението над словашкия премиер и каза, че се моли за възстановяването на "нашия голям приятел и брат на Сърбия, Роберт Фицо".

I am shocked by the attempted assassination of Robert Fico, a great friend to me and to Serbia. Dear friend, I pray for you and for your health.