Простреляха премиера на Словакия Роберт Фицо, има опасност за живота му

Словашкият премиер Роберт Фицо беше ранен при стрелба след правителствено заседание днес, предадоха световните агенции, като се позоваха на местни медии, предава БТА.

Словашката новинарска агенция ТАСР цитира заместник-председателя на парламента Любош Блаха, който заяви, че Фицо е бил прострелян. Словашкият премиер е откаран в болница.

Инцидентът е станал в селището Хандлова на 180 км от Братислава.

Фицо е бил прострелян в стомаха пред местния Дом на културата, където е отивал за среща със свои поддръжници. Чути са били четири изстрела.

В момента районът е отцепен. Полицията евакуира хората от Дом на културата.

Очевидец разказа пред Ройтерс, че е чул няколко изстрела и е видял как полицията задържа мъж, който е бил откаран в автомобил на силите на реда. Според друга очевидка, Фицо е имал кръв в областта на гърдите и ръката.

Словашката служба за спешна помощ е изпратила хеликоптер при 59-годишен мъж в Хандлова. Фицо е транспортиран до град Банска Бистрица.

"Шокирана съм от днешното брутално и безскрупулно нападение срещу премиера на Словакия Роберт Фицо, което дълбоко осъждам. Пожелавам му сила в този критичен момент и бързо възстановяване. Мислите и са с близките и семейството му", заяви президентът на Словакия Зузана Чапутова.

Новоизбраният президент на Словакия Петър Пелегерини също заклейми атентата срещу Фицо. "Това е покушение срещу конституционния строй на държавата ни", заяви той.

