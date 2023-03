16 станаха жертвите при наводненията в Турция, четирима души се издирват

Броят на хората, загинали при наводненията в тежко засегнатите от земетресенията през февруари югоизточни турски окръзи Шанлъурфа и Адъяман, нарасна на 16, предаде държавната телевизия ТРТ-Хабер.

Спасителите продължават да издирват четирима души, предава БТА.

В Шанлъурфа бе регистриран рекорд по количество паднали валежи за последните 30 години. От валийството на Шанлъурфа посочиха, че тежките наводнения са настъпили в резултат на преливането на четири реки при проливните дъждове.

От вчера учениците в окръга са в принудителна ваканция. Бременните жени и инвалидите, работещи в държавните институции, също могат да ползват отпуск заради бедствието.

Работата на терен на нашите екипи за оценка на щетите продължава без прекъсване. Извършена е оценка на нанесените щети на близо 2000 къщи и работни места. Ще бъдат установени всички сгради, пострадали от наводнението. юю

Материалните щети, които нашите граждани са понесли, ще бъдат покрити от държавата, се казва още в изявлението на валийството.

