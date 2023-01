"Анонимните" атакуваха Сърбия

Хакерската група "Анонимните" атакува Сърбия и президента ѝ Александър Вучич Александър Вучич – сръбски юрист и политик. Александър Вучич е роден на 5 март 1970 г. в Белград.. Това стана ясно след съобщение в Туитър профила на хакерите. Те твърдят, че след сайта на сръбската армия са хакнали и сайта на президента Вучич, съобщи Танюг.

"Ако иска да си играе с огъня, да започнем. vucic.rs е свален", написа групата "Анонимните ТВ" в профила си в Туитър, в който до името на групата има украинско знаме.

If he wants to play with fire then lets begin https://t.co/z5elEBb5t2 - DOWN https://t.co/rQbgECR95C #OpSerbia #Anonymous pic.twitter.com/aYlwoYO9Jh

"Това е само началото, скоро те ще станат свидетели на изключителни изненади от наша страна. Очаквайте ни,“ пишат още „Анонимните“.

В предишния туит, наричайки Вучич фашист, те му казаха "да не си губи времето с кучета", че са свалили сайта на сръбската армия и че не трябва да подценява "Анонимните".

Хакери заплашват Вучич

"Вашата армия не може да лае сега. Не подценявайте и „Анонимните“, ние ще ви сложим каишка", се казва в предишното съобщение в Туитър.

https://t.co/wuCMpu8d3o | Serbian Army Website Down



Fascist Aleksandar, don't waste your time with your dogs. Your army can't bark right now. Don't underestimate Anonymous either, we'll put the leash on you.



We are #Anonymous. pic.twitter.com/LtTOwhvmKm