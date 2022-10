Известният затвор в Диарбекир става музей

Известен затвор в град Диарбекир (Югоизточна Турция), придобил печална слава заради мъченията на хора, които са били извършвани там след преврата през 1980 г., ще бъде превърнат в музей, обяви президентът Реджеп Тайип Ердоган по време на посещение в района, предаде проправителственият в. "Дейли Сабах", цитиран от БТА.

Президентът, който вчера посети Диабекир, посочи, че затворът от вчера вече е под контрола на министерството на културата и туризма, а не на министерството на правосъдието. Той добави, че министерството на културата е изготвило план за реставрация на сградата. Планира се в комплекса да има библиотека, както и зали, в които да се провеждат събития, свързани с култура и изкуство.

Печално известното място, първоначално наричано Затвор номер 5 (в Диарбекир), се е превърнало в символ на репресиите на военната хунта, завзела властта на 12 септември 1980 г. През 2016 г. - няколко месеца преди неуспешния опит за преврат в Турция, парламентът състави комисия, която да разследва мъченията на затворници през 80-те години. Още тогава е била лансирана идеята затворът да бъде превърнат в музей, но плановете са били отложени.

Повечето от затворниците са били кюрди. Много хора са починали в затвора от мъчения, инфекциозни болести или са се самоубили. Няма официални данни за починалите, но досега е известно за над 30 починали за период от две години. Семействата на жертвите твърдят, че не са били предприети адекватни разследвания на смъртта на близките им.

Орхан Мироглу, бивш депутат от управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР), който е лежал в този затвор, каза, че там са били прилагани чудовищни мъчения. "Прилагаха методи на мъчения, които дотогава не бяха известни никъде по света. Хората бяха подложени на невъобразими мъчения", каза Мироглу.

Той каза, че се радва, че затворът ще бъде превърнат в музей, за да може "бъдещите поколения да знаят и да си вземат поука от това, което се е случило там".

