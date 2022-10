Гърция предложи помощ на Турция заради смъртоносната експлозия във въглищна мина

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис изрази в днес своята тъга във връзка с фаталната експлозия във въглищна мина в Северна Турция, като същевременно предложи помощ на съседната страна, съобщава в. "Катимерини".

Броят на загиналите при експлозията в държавната мина в град Амасра в черноморския окръг Бартън достигна 40 души днес, а 11 са ранени и хоспитализирани. 15 души все още са под земята. Други 58 души са успели да се измъкнат сами от мината или са били извадени невредими. Състоянието на един от останалите миньори не е ясно, съобщи Ройтерс.

Тъжно е да чуем за ужасната експлозия в мина и загубата на човешки живот в провинция Бартън в Турция. Гърция е готова незабавно да изпрати помощ, за да подпомогне издирването на оцелели, написа Мицотакис в Туитър.

Sad to hear of the terrible mine explosion and loss of life in Bartin province in Türkiye. Greece is ready to send assistance immediately to help in the search for survivors.