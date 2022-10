Протестна демонстрация в Косово заради данъка върху дамските превръзки

Организацията „Чика“ („Qika“ – „Момиче“) проведе днес акция пред сградата на косовското правителство, за да се противопостави на 18-те процента данък върху дамските превръзки, предаде КосоваПрес. Протестиращите призоваха депутатите от Събранието на Косово да предприемат законодателна инициатива, чрез която дамските превръзки и тампони да бъдат освободени от ДДС.

Леонида Моличай, която е ръководител на организацията „Чика“, каза, че купуването на дамски превръзки е тежест за жените в Косово.

„Днес донесохме дамски превръзки и парцали с червен цвят пред вратите на правителството, засипахме с тях входните стъпала на тази институция, за да кажем на правителството, че менструалната бедност съществува. Купуването на продукти за менструален цикъл е бреме, което несправедливо тежи върху жените, поради трудните икономически условия много жени не могат да си позволят да си купуват превръзки, затова, поради липса на подходящи средства, те са принудени да използват материали, които не са безопасни за здравето им“, каза тя.

Моличай каза също, че държавата облага жените с данък за нещо, което е напълно извън техния контрол, информира БТА.

„Този ​​данък е сексистки, защото ни таксуват с данък за менструацията ни, т.е. данък единствено защото сме жени. След като забелязахме отказа на правителството от дълго време да предприеме нещо по този въпрос, „Чика“ кани от тук членовете на Събранието на Косово да се присъединят към нашата инициатива, за да се съберем и да предприемем законодателната инициатива, чрез която дамските превръзки и тампони са освободени от данък за добавена стойност и са категоризирани като стоки, освободени от мито“, добави тя.

