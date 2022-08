Ердоган се срещна с Еди Рама в Анкара

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган се срещна днес с министър-председателя на Албания Еди Рама в Анкара, предаде турската държавна телевизия ТРТ-Хабер.

Ердоган е приел Рама в президентския дворец Бештепе в турската столица. Срещата се е състояла при закрити врата.

Еди Рама присъства вчера и на церемонията по откриването на Петите Ислямски игри за солидарност в Кония, Централна Турция. Игрите бяха открити от президента Реджеп Тайип Ердоган, а сред присъстващи на церемонията бяха още редица лидери на мюсюлмански страни, допълва БТА.

President @RTErdogan met with Prime Minister Edi Rama of Albania at the Presidential Complex. pic.twitter.com/QEDdyYBmty