Чавушоглу: Турция се надява, че в региона ще бъде постигнат мир

След тристранната среща в Анталия с външните министри на Русия и Украйна турският външен министър Мевлют Чавушоглу изрази надежда, че в региона ще "победи мирът" и обеща да продължи с усилията на Анкара в тази насока. Това написа Чавушоглу в профила си в Туитър.

В турския град Анталия днес се състоя срещата на върха на министрите на външните работи на Турция, Украйна и Русия Мевлют Чавушоглу, Дмитро Кулеба и Сергей Лавров. В момента текат две отделни пресконференции на Кулеба и Лавров.

Проведох среща в тристранен формат с министрите на външните работи на Русия и Украйна в рамките на Дипломатическия форум в Анталия в момент на крайна необходимост (от подобна среща). "Ще продължим с усилията за дипломация между Русия и Украйна", посочи Чавушоглу.

At a time of great need for peace, met with my Russian and Ukrainian counterparts Lavrov & Kuleba in a tripartite format on the margins of @AntalyaDF.



We sincerely hope that peace prevails in our region.



We will continue our efforts for diplomacy between #Russia & #Ukraine. pic.twitter.com/sJu2e8XALJ