Османи в Туитър: Ние сме с Украйна

"Днешното решение на Кремъл за военни действия на руските сили не е нищо по-малко от акт на агресия и начало на война срещу Украйна, действия, които ние осъждаме най-строго. В тези трудни времена ние сме с Украйна", написа в Туитър външният министър на Република Северна Македония Буяр Османи.

Tdy's decision of #Kremlin tgtr w/ the military actions by Russia’s military forces are nothing less than an act of aggression & start of a war against #Ukraine, acts that we condemn in the strongest possible terms. In these difficult times we #StandWithUkraine@DmytroKuleba