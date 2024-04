10 души загинаха при катастрофа с два хеликоптера

10 души загинаха след като два военни хеликоптера се удариха по време на учение в Малайзия.

Катастрофа стана във военноморска база в Лумут, щата Перак, Северна Малайзия. „Всички жертви са загинали на място“, се казва в изявление на флота. Жертвите са откарани в болница за идентификация.

Кадри, разпространени в социалните мрежи показват как един от хеликоптерите да се блъска в писта за бягане със седем души на борда, докато вторият хеликоптер, с трима души на борда, се разбива в плувен басейн. Една от машините е била за морски операции.

Все още не е ясно какво е довело до инцидента. Военните започнаха разследване на трагичния случай.

Two helicopters collided in the skies of Malaysia during a parade rehearsal



10 people killed



- RVvoenkor pic.twitter.com/k9F9PQUI7d