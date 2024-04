Един загинал и 10 ранени при инцидент с кабинков лифт в Турция

Един човек загина, а десет бяха ранени, след като стълб, поддържащ въжената линия на кабинков лифт, се срути край турския курортен град Анталия. Той се е движел по линията Сарису-Тунектепе, съобщи министърът на вътрешните работи на Турция Али Ерликая.

На мястото на инцидента са изпратени над 300 души от спешна помощ, планински спасители, алпинисти, войници, жандармерия и други. В района има 6 хеликоптера, 1 военен товарен самолет, 76 автомобила и 6 линейки, предаде Анадолската агенция.

Дете падна от седалков лифт

Загиналият е 54-годишен турски гражданин. Някои от пострадалите имат тежки наранявания и са откарани в близките болници за лечение. 59 души вече са спасени от блокираните кабинки, а мащабната операция продължава с помощта на уреди за нощно виждане.

Група от 10 депутати от опозицията също се отправиха към мястото на инцидента, за да „разследват подробно произшествието”, заяви Йозгюр Йозел, председател на опозиционната Републиканска народна партия .

Лифтът разполага с 36 кабини с капацитет от по шест души всяка. Изкачването до съоръжението „Тунектепе” с панорамна гледка към Анталия отнема средно девет минути.

#BREAKING #TURKIYE #TURKEY #TURQUIA #ANTALYA #Accidente



TURKIYE :MOMENT OF TERRIFYING CABLE CAR COLLAPSE IN TURKISH RESORT CITY OF ANTALYA



today, at 5:30pm - local

Pylon failure in cable car system resulted in 1 fatality and 7 injuries.



Helicopters and emergency crews… pic.twitter.com/LJYiZloifp