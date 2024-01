Зловещ инцидент със самолет - пилотът не уцелва пистата

Най-малкото осем души са пострадали, след като самолет на армията на Мианмар не уцели пистата за кацане, предава Ройтерс.

В самолета са пътували военнослужещи, бягащи от Мианмар, след като продемократичните сили завзеха контрола над няколко военни бази до границата с Индия.

Самолетът е трябвало да кацне на летище Ленгпуй в индийския щат Мизорам, но все още по неясна причина пропуска пистата.

Кадри от местни медии показват разцепения фюзелаж в дере край летището.

Около 276 войници на Мианмар са влезли в Индия, след боеве до границата. 184 от тях са били върнати, предава БТВ.

A Myanmar Army Plane has met woth an accident today after landing at Lengpui Airport at Mizoram. The aircraft came to airlift the Myanmar troops who had crossed into India over the past week. The Pilot overshot leading to the accident and injuring 8 out of the 13 crew members. pic.twitter.com/aJV6AETRre