"Клоун" и "марионетка на Израел": снимки на индийския премиер предизвикаха дипломатически скандал с Малдивите

Малдивите са изправени пред бойкот от един от най-големите си източници на приходи от туризъм, след като трима от служителите им се подиграха на индийския министър-председател Нарендра Моди, което предизвика призиви от страна на индийски граждани и известни личности да избягват островите и да се насочат към местните плажове, пише CNN.

Спорът избухна след като Моди публикува снимки в социалната платформа X, на които се гмурка и се разхожда по плаж в Лакшадвип - южна индийска островна верига в Лакадивско море, край бреговете на Керала.

Моди не споменава живописния съсед на Индия - Малдивите - в публикацията си, но възторжените му похвали за красивите пейзажи на по-малко известния архипелаг може да са били възприети като очарователна офанзива, за да привлече хора за почивка там, а не на Малдивите.

Според Ройтерс трима висши служители на администрацията на Малдивите са отговорили на поста му, описвайки Моди като "клоун", "терорист" и "марионетка на Израел". Правителството на Малдивите предприе бързи действия, за да се разграничи от коментарите им, като отстрани временно от длъжност тримата служители - заместник-министри в Министерството на младежката заетост, информацията и изкуствата - заяви в неделя пред Ройтерс високопоставен служител на Малдивите.

And those early morning walks along the pristine beaches were also moments of pure bliss. pic.twitter.com/soQEIHBRKj