Наръгаха опозиционен лидер в Южна Корея

Лидерът на основната опозионна партия в Южна Корея И Дже-мьон бе нападнат и намушкан по време на посещение в южния пристанищен град Пусан, съобщи агенция Йонхап.

Председателят на южнокорейската Демократична партия "Заедно" е бил намушкан в лявата част на шията от неидентифициран мъж, докато извършвал обиколка на обект, предложен за ново летище в града.

Нападателят е бил овладян и арестуван на място, допълва Йонхап.

На снимки от обекта, където е станал инцидентът, се вижда как И Дже-мьон лежи на земята със затворени очи и ръцете на други хора около него, които притискат отстрани врата му с носна кърпичка.

Опозиционният политик е бил транспортиран до болница, съобщава Йонхап, цитирано от БТА.

South Korea’s opposition leader Lee Jae-myung stabbed in the neck while speaking to the press in Busan. When populist rules in a democracy, opposition is never fear free. Today is only 2nd day of 2024! https://t.co/zDbiVbVPpw