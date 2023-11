Токсична пяна покри свещената река Ямуна в Индия на фона на започналия религиозен празник Чхат Пуджа, посветен на бога на слънцето Сурия.

Както изисква традицията, вярващите се потапят ритуално във водата, за да се помолят.

Въпреки забраната на властите и мерките за контрол на замърсяването хиляди се стекоха на брега на реката в предградие на Ню Делхи.

Мнозина поклонници се потопиха във водата въпреки опасността, която представлява токсичната пяна.

Дългата повече от 1300 километра река Ямуна е сред най-мръсните водоизточници в света. В нея се изливат отходни води, селскостопански пестициди от съседните щати и индустриални отпадъчни води, които образуват токсичната пяна по повърхността на водоизточника, пише Ройтерс, цитирано от Нова.

