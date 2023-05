Китайски изтребител с неочаквана провокация към самолет на САЩ над Тихия океан

Пентагонът съобщи този вторник, че китайски изтребител е извършил "ненужни" и "агресивни" маневри, за да пресече разузнавателен самолет на САЩ над Южнокитайско море.

От Американското Индо-тихоокеанско командване разпространиха видео от въпросния инцидент в небето. На кадрите се вижда как китайски изтребител J-16 лети в близост до разузнавателния самолет на САЩ RC-135, когато в един момент изтребителят пресича маршрута на американския самолет и той изпада в лека турбуленция.

САЩ обясниха, че полетът на техния самолет е бил рутинен, извършен в международното въздушно пространство над Южнокитайско море и в съответствие с всичи норми на международното право.

Очакваме всички страни в Индо-тихоокеанския регион да използват безопасно международното въздушно пространство и в съответствие с международното право, апелираха от Военновъздушните сили на САЩ.

#USINDOPACOM Statement on #PRC Unprofessional Intercept: "We expect all countries in the Indo-Pacific region to use international airspace safely and in accordance with international law."



Read morehttps://t.co/jeAEg1lHXz