Циклонът Ситранг взе над 13 жертви в Бангладеш

Циклон връхлетя крайбрежието на Бангладеш, като взе най-малко 13 жертви, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти.

Има разрушени къщи, изкоренени дървета и разрушени пътища, а електрозахранването и комуникационните мрежи са прекъснати.

Още преди циклонът Ситранг да достигне сушата, започнаха масови евакуации на населението в Бангладеш.

Повече информация за броя на жертвите и на причинените щети обаче ще има, когато комуникационните мрежи бъдат възстановени.

Циклонът нахлу откъм Бенгалския залив рано тази сутрин с пориви на вятъра до 88 км/ч. Стихията предизвика появата на високи до 3 метра вълни и ниско разположени крайбрежни зони бяха наводнени. Повечето от загиналите са смазани от падащи дървета.

Не се съобщава за големи щети в бежанските лагери в югоизточната част на Бангладеш, където в паянтови сгради са намерили подслон 1 милион представители на мюсюлманското етническо малцинство рохинга, дошли от Мианма.

Проливен дъжд се изля по улиците на столицата Дака, причини наводнения и нарушения в градския транспорт. Циклонът засегна и източния индийски щат Западна Бенгалия.

През последните години в Южна Азия преживява по-често природни стихии, които водят до големи щети. Природозащитници предупреждават че изменението на климата може да доведе до повече бедствия, особено в райони като гъсто населения Бангладеш.

First time seeing continuous heavy rain with strong wind in Dhaka. I wonder what's the situation in coastal areas where the cyclone is actually hitting. May Allah protect them#CycloneSitrang #Bangladesh pic.twitter.com/XoPaZF75Zc