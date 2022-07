Стотици нахлуха в резиденцията на президента на Шри Ланка

100 000 души протестираха в Шри Ланка заради тежката икономическа криза.

Демонстранти нахлуха в президентската резиденция. Въпреки изстрелите във въздуха, полицията не успя да спре тълпата. Някои от тях скочиха и се изкъпаха в басейна му.

Шри Ланка е в колапс

Минути преди щурма държавният глава е бил изведен в неизвестна посока.

В опит да успокои обществения гняв премиерът обяви, че е готов да подаде оставка, предаде БТВ.

Държавата остана без чужда валута и вече не може да купува горива, храни и лекарства.

Мнозина обвиняват президентската династия в лошо управление и взимане на прекалено големи заеми от Китай.

