Китай пусна днес на вода третия си самолетоносач, предаде Франс прес.

По случай пускането на самолетоносача бе организирана специална церемония в корабостроителен завод в Шанхай, съобщи китайската информационна агенция Синхуа.

Това е вторият самолетоносач, произведен самостоятелно от Китай, и той е много по-усъвършенстван от технологична гледна точка от своите предшественици. Основното му технологично предимство е, че е по-голям и че разполага със система за катапултиране, отбелязва БТА.

Той ще бъде предаден на военноморския флот след провеждането на серия от тестове в морето. Синхуа не уточни коя е датата, на която се планира предаването. Очаква се обаче то да не се случи незабавно, а през някои от идните години.

Самолетоносачът бе наименуван "Фузцян" - той носи същото наименование като една от китайските провинции, подобно на другите два китайски самолетоносача "Ляонин" и "Шандун". Китай пусна на вода третия си самолетоносач на фона на сериозното напрежение със САЩ във връзка с Тайван, остров с население от 24 милиона души, който Пекин разглежда като своя историческа територия, отбелязва Франс прес.

Самолетоносачите на китайския военноморски флот, който се отнася враждебно към сближаването през последните години между САЩ и Тайван, неведнъж са преминавали през Тайванския проток, който отделя Тайван от континентален Китай.

