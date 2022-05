Китай отговори дали възнамерява да строи военна база на Соломоновите острови

Външният министър на Китай Ван И заяви, че страната му няма никакво намерение да строи военна база на Соломоновите острови, където днес той пристигна на посещение. Изказването му беше по повод слуховете, че Пекин проучва възможността за сключване на амбициозен пакт, гарантиращ сигурността в региона.

Освен Соломоновите острови, 10-дневната обиколка на китайския първи дипломат включва още седем страни – Кирибати, Самоа, Тонга, Фиджи, Вануату, Папуа Нова Гвинея и Източен Тимор.

САЩ "си играят с огъня", предупреди Пекин

При пристигането си Ван И подчерта, че Китай твърдо подкрепя запазването на суверенитета, сигурността и териториалната цялост на Соломоновите острови и че Пекин няма да изгражда военна база на тяхна територия, информира АФП.

