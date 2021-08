Най-малко 13 убити и над 30 ранени при експлозията край летището в Кабул

Най-малко 13 души, включително деца, са загинали днес при предполагаем самоубийствен атентат край летището в Кабул, предаде Ройтерс, като се позова на представител на талибаните.

Според него има голям брой ранени сред талибаните, охраняващи периметъра на летището. Американски представител каза, че сред ранените има американски военнослужещи, предава БТА.

Кабулски медици съобщиха, че при експлозията са ранени над 30 души, като шестима са починали напът към болницата.

Говорителят на Пентагона Джон Кърби съобщи, че експлозията, станала на един от трите входа към летището, е била част от "комплексна атака", взела жертви. Той каза също, че е имало поне още една експлозия във или близо до хотел "Барън", който се намира близо до този вход. "Можем да потвърдим, че експлозията при входа Аби е резултат от комплексна атака, при която има известен брой убити и ранени американски и цивилни", написа Кърби в Туитър.

Please don’t go to Kabul airport now,

Heavy explosion in front of Abby Camp, shooting has started, USA troops used 6-8 gas bomb on people on east gate and lots of women got injured and burned,

I was there pic.twitter.com/hGEFlLP08b