9-те ядрени сили харчат по $3000 на секунда за атомно въоръжение

Деветте държави по света, които притежават ядрено оръжие, харчат около 91,4 милиарда щатски долара в атомно въоръжаване, като с всяка следваща година тази сума чувствително се повишава.

Цифрите бяха оповестени от Международна кампания за премахване на ядрените оръжия – коалиция от неправителствени организации, която през 2017 г. бе удостоена с Нобелова награда за мир заради своята пацифистка дейност.

Според данните на световната организация през 2023 г. разходите за ядрено въоръжение са се повишили с 13,4%, стигайки до въпросните 91,4 млрд. долара. Повече от половината от тези средства са били похарчени от САЩ.

Can you believe global spending on nuclear weapons surged to $91.4 billion in 2023? That’s $2,898 a second on weapons that should never be used. Learn more in ICAN’s report “Surge: 2023 Global Nuclear Weapons Spending”https://t.co/svIeAKarmF#NuclearBan pic.twitter.com/2MCMJSJapo