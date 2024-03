Лондон: Русия набира по около 30 хил. войници месечно за фронта в Украйна

Русия набира по около 30 хиляди войници месечно за войната си срещу Украйна, смята британското военно разузнаване във всекидневната си сводка, публикувана от министерството на отбраната, предаде ДПА.

Агенцията отбелязва, че тази оценка е била дадена вчера, когато Русия е атакувала за пореден път украинска инфраструктура. В резултат бе съобщено за прекъсвания на електрозахранването в четири области.

Русия поддържа значително количествено предимство в конфликта, превъзхождайки Украйна по отношение на боеприпасите и оборудването, отчита британското военно разузнаване.

В сводката, публикувана в социалната мрежа Х, пише още, че руската армия „вероятно набира по около 30 хиляди (нови войници) на месец и е много вероятно да може да продължи да поема загубите си и да не спира атаките, насочени към изтощаване на украинските сили“.

Руският министър на отбраната нарече "глупост" идеята за нова мобилизация

Според британското военно разузнаване Русия е успяла да надгради над неотдавнашното превземане на Авдиевка, „настъпвайки постепенно“ в западна посока от града в източната Донецка област. В края на този месец тя почти сигурно пое контрол върху Орловка и Тоненкое и продължава да се опитва да превземе други села в района.

Според британското военно разузнаване руските въоръжени сили не спират „атаките си в няколко други точки на фронтовата линия, но не постигнаха кой знае какъв напредък през последните седмици“.

След руската пълномащабна инвазия в Украйна преди повече от две години силите на Киев успяха да отблъснат нашествениците по места и дори да си върнат някои територии. Сега обаче войната е в решаваща фаза, като има съобщения, че Украйна изпитва недостиг на боеприпаси и трудности при набирането на нови войници за фронта, обобщава БТА.

