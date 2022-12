Протестиращи опитаха да щурмуват правителствени сгради в Монголия

Протести избухнаха в Монголия.

Демонстранти се опитаха да щурмуват правителствени сгради в столицата Улан Батор, след като стана ясно, че е открадната печалбата на държавната въгледобивна компания в размер на 12 милиарда и 800 милиона долара за последните две години, предава Нова телевизия.

Протестиращите поискаха отчет от властта къде са парите и кой носи отговорност за изчезването им.

След правителствено заседание министърът на икономиката заяви, че високопоставени лица са замесени в кражбата. Заподозрени са петима бивши директори на държавната компания.

#Mongolia: Protestors are attempting to breach the Government Palace in the capital city of Ulaanbaatar. It appears the main grievance is corruption. pic.twitter.com/41dm5ZVIMh