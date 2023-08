Жертвите на огнения ад в сграда в Йоханесбург вече са 64

Най-малко 64 са вече загиналите при пожара, който избухна тази нощ в рушаща се пететажна сграда в южноафриканския град Йоханесбург, използвана от бездомни хора за подслон, съобщиха днес службите за извънредни ситуации, цитирани от Асошиейтед прес.

Някои от обитателите изглежда са скочили през прозорците, за да се спасят от пламъците, и са загинали, каза представител на местните власти. Седем от жертвите са деца, уточни говорител на службите за извънредни ситуации.

Още 43-ма души са пострадали в пожара, избухнал около 1 часа през нощта в центъра на града, каза Робърт Мулаудзи от службата за справяне с извънредни ситуации.

В района има много изоставени и рушащи се сгради и в тях често намират подслон бездомни хора. Мулаудзи каза, че броят на жертвите вероятно ще продължи да расте и че може да има много хора, блокирани в сградата от пламъците.

Мулаудзи каза, че за овладяването на пожара с а били нужни три часа, а до сутринта пожарникарите са успели да стигнат само до три от петте етажа на сградата.

"За повече от 20 години в службата никога не съм виждал нещо подобно", заяви той.

Сградата отвътре на практика представлява нещо като "неформално селище", в което са направени бараки и други импровизирани конструкции, а хората са натъпкани в стаите, каза той. Според него навсякъде е имало препятствия, които са затруднявали жителите да избягат от смъртоносния пожар и са пречили на аварийните екипи да работят на място.

Спасителните екипи са открили 64 тела, каза Мулаудзи и подчерта, че шансът някой да бъде намерен жив часове след избухването на пожара е много малък. Според очевидци в сградата вероятно са живели около 200 души, предава БТА.

