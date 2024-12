Расте броят на жертвите на циклона "Шидо" в Мозамбик

Циклонът "Шидо" е причинил смъртта на най-малко 45 души в Мозамбик, ранените са над 500, показват нови данни, публикувани от Националния институт за управление на рисковете и борба с природните бедствия на африканската страна, цитирани от Франс прес и БТА.

След като в събота опустоши френският архипелаг Майот, където според Париж жертвите може да са стотици и дори хиляди, на следващия ден "Шидо" достигна Африка, връхлитайки северната част на Мозамбик. По-рано беше съобщено за 34 жертви там.

Поривите на ветровете, съпътстващи "Шидо", достигаха 260 км/ч, за 24 часа са паднали 250 мм дъжд. По най-нови данни близо 24 000 жилища в Мозамбик са напълно разрушени, а още 12 300 - частично. Засегнатите от бедствието в страната са над 181 000.

Мозамбик е една от най-бедните страни в света и често е изложена на природни бедствия. От два месеца тя е обхваната от насилие след изборите, а в северната ѝ част продължава да действат джихадисти, припомня АФП.

