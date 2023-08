52 души загинаха при пожар в сграда в Йоханесбург

Най-малко 52 души загинаха днес в пожар, избухнал в многоетажна сграда в Йоханесбург, най-големият град в Южна Африка, съобщиха службите за спешна помощ, предадоха световните агенции.

Говорителят на службите за спешна помощ Робърт Мулаудзи каза, че 43 души са били ранени при пожара, който лумна преди зазоряване. Според Мулаудзи броят на жертвите все още може да се увеличи.

В ход е операция по издирване и пожарникарите се придвижват вътре в сградата, каза Мулаудзи. Екипът е извадил досега 52 тела, уточни той и добави, че още хора може да са блокирани вътре.

Най-малко едно дете е сред загиналите, каза Мулаудзи.

Властите съобщиха, че пожарът е бил до голяма степен потушен, но димът все още излиза от прозорците на почернялата сграда в центъра. Навързани един за друг чаршафи и други подръчни материали също висяха от някои прозорци. Не е ясно дали хората са ги използвали, за да се опитат да избягат от огъня или са се опитвали да спасят имуществото си.

Мулаудзи каза, че сградата всъщност е "неформално селище", където бездомници са се преместили в търсене на подслон без никакви официални договори за наем. Той каза, че това затруднява претърсването на сградата, предава бТА.

The death toll from the fire in Marshalltown, Johannesburg, continues to increase. That number now stands at 56. #eNCA #DStv403 #SouthAfricanMorning #QuestionThinkAct pic.twitter.com/OR7E0pSKcs