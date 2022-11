Най-дълго управлявалият президент поднови кандидатурата си

Най-дълго управлявалият президент в света ще се бори отново за държавния пост. 80-годишният Теодоро Обианг Нгема Мбасого оглавява Екваториална Гвинея в продължение на 43 години и изглежда няма намерение скоро да "пусне" властта. Режимът му е печално известен със системни нарушения на правата на човека, включително изтезания и изчезвания.

Според местните медии обаче не се очаква някои от опозиционните политици да има шанс срещу Мбасого.

Президентът има огромно влияние в богатата на петрол страна, а членове на семейството му заемат ключови позиции в правителството. Синът му Теодоро Нгема Обианг Мангуе е негова дясна ръка и вицепрезидент на Екваториална Гвинея. Той е известен с ексцентричния си начин на живот, като според британските власти дори притежава скъпа ръкавица с кристално покритие, която някога е била собственост на Майкъл Джексън.

"Изборите са само козметични. Нищо няма да се промени", казва професор Ана Лусия Саа пред Би Би Си.

По думите ѝ Обианг ще бъде преизбран с повече от 95% от гласовете.

Проблемите на един президентски син

"В неделя хората ще гласуват така, както правителството очаква от тях, защото в Екваториална Гвинея не можеш свободно да изразиш мнението си", споделя местният актвист Туту Аликанте.

В страната свободата на словото е силно ограничена, тъй като всички медии са или изцяло собственост на правителството, или се контролират от негови съюзници. Смята се, че Мбасаго, който преди многократно е отричал фалшифицирането на Изборния процес, се опитва да изчисти международната си репутация. През септември правителството отмени смъртното наказание, което бе високо оценено от ООН.

Equatorial Guinea big man Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, the world's longest-ruling president, is seeking re-election to continue 43-year rule in elections today. Which things hadn’t been invented, and influential people hadn’t been born when he seized power in a 1979 coup? 1/2 pic.twitter.com/ahAig2iWTy