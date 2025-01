Инфлуенсърка изневери на съпруга си пред хиляди

Бесен съпруг, с разбито сърце, поиска незабавен развод, след като видя клип със съпругата си как се целува с красив певец по време на негов концерт пред хиляди души публика.

Инфлуенсърката Мириам Круз се качила на сцената по време на изпълнение на американския музикант Ромео Сантос и го награбила да го целува. След изцепката тя заяви, че се е „увлякла“ по време на шоуто, пише The Sun.

Шокиращите кадри улавят как Мириам прегръща и целува изпълнителя на песента „Авентура“, след като е поканена на сцената в родната ѝ Доминиканска република.

Инфлуенсърката, която има 124 000 последователи в Instagram, в разголена прегръдка целува по устата Сантос, пише Телеграф.

По време на изневярата Мириам изглежда не осъзнава последиците, които очевидно ще се случат след скандалната целувка. Фенове качили видео с изцепката, което съпругът ѝ видял случайно в TikTok.

Твърди се, че разгневеният ѝ партньор решил да се разведе с Мириам, като инфлуенсърката е поднесла публично извинение на своя съпруг, с когото има 10 години брак.

