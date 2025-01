Синът на Пъф Деди също е обвинен в изнасилване

Синът на Пъф Деди, Christian 'King' Combs, показа, че по нищо не се различава от скандалния си баща - рапъра Пъф Деди, омотан до ушите в секс скандал зад Океана.

Крисчън е заснет да ближе гърдите на приятелката си, докато тя носи само оскъдни бикини, и го публикува в социалните медии в сряда.

В запис на нейната история в Snapchat , който вероятно ще предизвика много критики, той може да бъде видян да поставя лицето си между гърдите на небеизвестната Рейвън Трейси и да се хили, докато я облизва.

Рейвън е озаглавила видеото: „Внимание, той може да ви качи с моторна лодка с това горнище.“

Появи се скандално видео от оргия на Пъф Деди

Омотан с верига, гол, младият рапър през цялото време се кикоти.

"Карането на моторна лодка" е сленгово наименование на сексуален акт на някой, който поставя главата си между гърдите на жената и използва устните си, докато движи главата си от едната страна на другата.

Известен като любовна игра по време на полов акт, "карането на лодка" се вижда в кадри в американски филми като Bridesmaids и Wedding Crashers.

26-годишният Крисчън, чиято майка е покойната Ким Портър, се среща с 31-годишната Рейвън Трейси от 2021 г. Двойката сподели снимки в Instagram от тяхната новогодишна нощ в Кабо, Мексико по-рано тази седмица. Документирайки охолния си начин на живот, те показаха частни самолети, часовници и луксозни хотели.

А преди месец той пусна най-новата си песен, в която той и Рейвън купонясваха и танцуваха един с друг.

През април Крисчън беше обвинен в сексуално насилие над жена на яхта по време на семейна почивка в Сейнт Мартин през 2022 г. Грейс О'Маркей казва, че Крисчън Кинг Комбс я е насилвал физически и сексуално, баща му Пъф Деди също е посочен в делото.

Скандалният син на още по-скандалния рапър остава във федерален арест в прословутия строг център за задържане Metropolitan в Ню Йорк в очакване на съдебен процес, пише Телеграф.

Крисчън Кинг Комбс пък пледира за невинен и в скорошен материал на Page Six се казва, че се е появил в съда „удивително по-слаб“ и „посивял“, след месеци далеч от охолния начин на живот, с който той и семейството му са свикнали.

След продължило месеци разследване от властите, той беше обвинен в трафик с цел сексуална употреба, рекет и склоняване към проституция – всичко, което той отрича – и датата на процеса е определена за 5 май.

Christian Combs, Diddy’s Son, accused of sexually assaulting and drugging woman in looming lawsuit pic.twitter.com/DF4ZBV54zE