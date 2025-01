Мръсните тайни на Холивуд: Звезда с шокиращи разкрития, проговори как колеги я пребивали и обарвали

Задава се нов сексскандал! Една от големите актриси на Холивуд излезе с шокиращи признания за дългогодишната си работа на снимачната площадка. Кейт Бекинсейл разкри, че от три десетилетия се бори срещу индустрията, в която се упражнява насилие и сексуална злоупотреба.

Сега 51-годишната британска красавица, известна най-вече с вампирската поредица „Подземен свят“, „Пърл Харбър“ и „Авиаторът“, наруши кодекса на мълчанието в Холивуд.

Тя разказва, че на 18-годишна възраст е била „опипвана“ от доверен член на снимачен екип, останала е цялата в синини от актьор, който изпитвал „тръпка“ от това да я удря по време на снимките, и е била принудена да участва във фотосесия ден след като е претърпяла спонтанен аборт.

Кейт, която се бори с анорексията на 15-годишна възраст, разказва също как е била принудена да спазва опасно строга диета от обсебени от имиджа шефове в шоубизнеса.

Актрисата Кейт Бекинсейл получила сънна парализа

Сега тя реши да проговори след взривоопасния скандал между Блейк Лайвли и режисьора на „Никога повече“ Джъстин Балдони.

Кейт похвали 37-годишната Блейк за съдебния иск, подаден през декември, в който се твърди, че върху нея е упражняван тормоз на снимачната площадка на новия филм.

И тя е съгласна с Блейк, че жените звезди, които се оплакват от колегите си мъже, в крайна сметка биват отбягвани, вместо да им се помага.

Кейт казва, че когато е изразила недоволството си заради актьор, който я е наранил и разкъсал дрехите ѝ по време на сцена, индустрията се е обърнала срещу нея.

Във видеоклип в социалните мрежи тя твърди: „Има определен вид актьори, които изпитват известна тръпка от това, че могат законно да наранят жена по време на битка. Бях наранена до такава степен, че имаше ядрено-магнитен резонанс, който доказва това.“

„Бях накарана да се чувствам като проблем, обвинявана и изключена от вечерите на актьорите, не ми говореха, веднага щом споменах, че има проблем.“

Това, което е забележително, е, че актриса от ранга на Бекинсейл, е била третирана с такова презрение.

Бащата на Кейт е звездата от „Porridge“ Ричард Бекинсейл, който умира на 31-годишна възраст през 1979 г. от сърдечен удар, а майка ѝ е актрисата Джуди Лоу.

Но още в началото на кариерата си Кейт казва, че е имало шокиращо поведение.

