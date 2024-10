Бивша танцьорка от The Pussycat Dolls: Групата беше фасада, реално бяхме ползвани за проституция

Бивша танцьорка от популярната момичешка група The Pussycat Dolls, добила световна слава в първите години на този век с едни от най-големите музикални хитове, сподели, че групата всъщност е била „фасада“. Реално тя е била създадане с цел проституция.

Кая Джоунс, която е част от групата от 2003 до 2004 г., направи сензационните твърдения в социалната платформа Х. Тя обясни, че така и не е успяла да се приобщи към останалите момичета, на които им било заявено, че „трябва да правят всичко“, което им се каже, в т.ч. и да спят с когото им се нареди.

Това е истината. Не бях част от момичешка банда. Бях част от мрежа за проституция. О, и междувременно се оказа, че сме пеели и сме станали известни. А парите отидоха в джобовете на тези, които ни притежаваха, споделя Джоунс, която в крайна сметка взима решението да напусне групата и да гради самостоятелна кариера като певица.

„Беше доста неприятно да се откажа от мечтите, от момичетата и от договор за 13 млн. долара. Защото знаехме, че ще станем номер едно“, допълна още тя.

My truth.I wasn’t in a girl group. I was in a prostitution ring.Oh & we happened to sing & be famous. While everyone who owned us made the $

„Робин (Робин Антин, основателката на The Pussycat Dolls, бел. ред.) и звукозаписната компания взимаха всичките пари. На нас ни се плащаха по 500 долара седмично. Междувременно бяхме насилвани и използвани. Такива са фактите“, разказа Джоунс за шок на феновете на популярната група.

Тя призна, че е подала сигнал за всичко това през 2017 г., но никой не ѝ повярвал.

Опитваха се да ни накарат да мълчим, но ние станахме по-силни. Опитваха се да ни упоят, но ние останахме будни. Дори се опитаха да ни сложат в черен списък, но феновете ни караха да вървим напред. Вече не сме момиченца, каза Джоунс и уточни, че всяка една от тях е била подлагана на насилие.

„Защо не сме подали жалба? Защото всички бяхме заплашвани. Лично на мен ми беше казано, че ако си отворя устата, ще бъда мъртва или в най-добрия случай с кариерата ми ще бъде свършено. За да бъдеш част от отбора, трябва да играеш с отбора. Което значи да си легнеш с когото ти кажат“, посочи в заключение Джоунс.

I’ve been telling you all for years. Every post I’ve seen about Diddy just makes me upset. Are you listening now? Theres always bad people and good people in every business. There’s still many good people. I myself am actively trying to change our industry. I can’t wait to share… pic.twitter.com/e782vHa3v6