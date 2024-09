„Засрамен съм“: Спортен коментатор забрави да изключи живото излъчване в Инстаграм, хиляди го чуха как прави секс

Бившият играч по американски футбол от NFL и настоящ коментатор за спортния гигант ESPN Шанън Шарп се оказа неволно в окото на бурята отвъд океана.

Неволите за Шарп започнали след негово живо включване в Инстаграм, след края на което забравил да прекрати връзката и така хиляди потребители чули как Шарп се отдава на интимни ласки с жена.

Заради този гаф бившият спортист бе веднага уволнен от ESPN заради уронване престижа на медията.

Чувствам се засрамен. Аз съм човек, който изключително много държи на личното си пространство и този инцидент е просто една злощастна грешка. Не са ми хаквали профила, сам съм си виновен, сам допуснах тази грешка и дълбоко съжалявам, коментира ситуацията Шарп.

Някои компании от индустрията за възрастни обаче веднага затрупаха Шарп с оферти, предлагайки му тлъст хонорар, за да вземе участие в някои от продукциите. Засега обаче бившият състезател от NFL не е приел нито едно предложение и не смята да го прави.

