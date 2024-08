Надрусан пътник се опита да изнасили стюардеса

Надрусан пътник в самолет от Ню Джърси се опита да изнасили стюардеса и да отвори вратата на самолета по време на полет – принуждавайки пилотите да извършат аварийно кацане в Юта, съобщиха от полицията, която го арестува.

26-годишният Ерик Никълъс Гапко от Деланко е бил на полет 2101 на American Airlines от Сиатъл за Далас, когато е започнал да се държи „непокорно“, казаха от прокуратурата на САЩ за окръг Юта. Гапко свалил ризата си и започнал да пуши вейп, крещейки и удряйки член на екипажа, предлагайки ѝ секс, пише Телеграф.

Дивият пътник - който по-късно призна, че е сдъвкал 10 ядливи стръка марихуана преди избухването – което довело до избухването му, опита за изнасилване и стюардеса и опит да отвори външните врати на самолета "няколко пъти", според федерални служители.

Когато той отказал да заеме мястото си, стюардесите оковали ръцете и краката му с ограничители, капитанът направи аварийно кацане в Солт Лейк Сити, казаха властите. Според прокурорите по време на полета Гапко също се е опитал да предаде на друг пътник торба с неидентифицирани хапчета.

