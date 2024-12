Дженифър Лопес гледала как Пи Диди и Джей Зи изнасилват момиче

Името на Дженифър Лопес вече е заплетено в смущаващия съдебен процес срещу Джей Зи, след като нейната разгорещена конфронтация с Шон „Диди“ Комбс беше уловена от камера.

Неидентифицирана жена, посочена като "Знаменитост Б", беше подробно описана като "случаен наблюдател" в скорошен съдебен процес, обвиняващ Джей Зи и Комбс в изнасилване на непълнолетна през 2000 г. Сега се твърди, че Лопес е тази, която е стояла отстрани и е наблюдавала насилието, твърди Daily Mail.

55-годишният Джей Зи, чието истинско име е Шон Картър, беше посочен в актуализирано дело в неделя, обвинявайки него и Комбс, че са замесени в предполагаемото нападение над 13-годишно момиче на афтърпарти на MTV VMAs в Ню Йорк.

Джей Зи е обвинен в изнасилване на тийнейджърка заедно с Диди

Снимки показват Лопес в огнена конфронтация с Комбс същата вечер. В делото се твърди, че трета знаменитост, жена, е била в стаята и е била свидетел как мъжете се редуват да изнасилват жертвата. Времевата рамка също съвпада с връзката на Лопес с Комбс, с когото тя излиза от 1999 до 2001 г., пише Телеграф

Жената, която обвинява рапърите, твърди, че са я нападнали, когато е била само на 13 години. Делото, което беше заведено през октомври, първоначално посочи Комбс като ответник – и беше повторно заведено, за да включи Джей Зи в неделя.

