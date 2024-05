Самолетен двигател засмука човек, мъжът издъхна в страшни мъки

Ужасяваща драма се разигра пред очите на шокираните пътници. Човек беше засмукан от двигател на самолет и убит на летище Схипхол в Амстердам пред очите на хората.

Жертвата е била хваната в двигателя на заминаващ KLM Cityhopper Embraer E190.

Съобщава се, че пътниците и наземният екипаж са станали свидетели на ужасяващата смърт, докато службите за спешна помощ са се втурнали към мястото, пише Телеграф.

За съжаление, нищо не е могло да бъде направено. Нещастникът бил смлян на кайма.

