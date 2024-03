Горивото на самолет "Боинг" започна да изтича по време на излитане

Самолет Boeing 777-300 на United Airlines е бил принуден извънредно да се върне по време на полет, след като горивото му започна да изтича при излитане.

Машината, превозваща 167 пътници и 16 членове на екипажа, е пътувала, когато принудително се върнала на летище Сидни Кингсфорд Смит в Австралия, според съобщения в медиите. Това е поредният инцидент със самолет на Boeing.

Видео, което се разпространи в социалните мрежи, показва как летателният апарат излита от пистата и течност започва да се стича по колелата му.

JUST IN: UNITED AIRLINES BOEING 777 TAKES OFF WITH MAJOR FUEL LEAK



This is happening WAY too frequently with both Boeing and United



The 777 was taking off from Sydney, Australia in route to San Francisco when it was captured on video dumping fuel all over the runway, which… pic.twitter.com/CZDXheT5IE