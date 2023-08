Спипаха служителка на затвор да прави секс с опандизен

Служителка на затвор е спипана да прави секс с опандизен в продължение на шест месеца.

27-годишната Кейти Локстън, служител на HMP Oakwood в Стафордшър правела секс по телефона с 32-годишния Адам Хигс.

Двамата провели 3451 секс сеанса, като пъшкали в „алото“ над 380 часа. Това направило цена за мобилната услугата от близо 800 паунда.

Двамата са заобиколили системата за сигурност на затвора, общувайки чрез фалшив контакт на мобилния телефон на Хигс. Той е успял да скрие мобилния телефон и го използва, за да общува с Локстън чрез социалните медии.

Чорапът на любвчиите обаче започнал да се разплита, след като колеги на Кейти забелязали как тя започнала дълго време да се задържа в мъжкия сектор на затвора и по-конкретно пред килията на Хигс, пише "Телеграф".

Тийнейджърка подслони затворник у дома си, после съжали: Преспа над 50 пъти с мен

Случаят започва да се изяснява, след като жената е арестувана, а в претърсения й дом са открити любовни писма от затворника - любовник. Адам от своя страна е разпитан в затвора и аферата им съвсем лъснала. Локстън е обвинена в лошо поведение докато е на обществена служба. Към това се добавя и собственото й признание,че е предавала изображения и звук чрез електронни средства от затвора.

Ало-любовникът й също си признал, че е предавал изображения или звук без разрешение. Той получава осеммесечна присъда за притежание на устройство, способно да предава или получава изображения, звуци или информация в рамките на затвор. Кейти Локстън отнася 12-месечно наказание “затвор за неправомерно поведение в обществена служба”.

Този случай допълва нарастващата тенденция на затворническите служители във Великобритания да се занимават с афери, като през последните три години 36 надзиратели били уволнени заради връзки, обобщава The Sun.

