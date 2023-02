Иракчанин уби 22-годишната си дъщеря след семеен спор

Смъртта на 22-годишна влогърка в YouTube предизвиква възмущение в Ирак, след като стана ясно, че убиецът е нейният баща, предаде арабската телевизия Ал Джазира, цитирана от "Офнюз".

Тиба ал-Али е удушена от баща си на 31 януари в южната провинция Дивания, съобщи говорителят на вътрешното министерство Саад Маан в Twitter в петък. По думите му е имало опит за посредничество между младата жена и нейните роднини за разрешаване на "семеен спор".

Според непотвърдена информация, бащата на Тиба е бил недоволен от това, че дъщеря му живее в Турция. Ден след семейния спор мъжът се предал в полицията и признал за убийството. "Бяхме шокирани", казва говорителят на вътрешното министерство в Ирак. Младата жена е набирала популярност като влогър в YouTube, където често споделяла видеа от ежедневието си. От тях става ясно, че Тиба е била сгодена.

Междувременно полицейски източник разказал пред Франс прес, че "семейният спор" датира от 2015 г., но не уточнява какъв е той. През 2017 г. 22-годишната жена пътувала до Турция със семейството си, но след завръщането им е отказала да се присъедини към тях, като вместо това е избрала да остане в Турция, където живее оттогава.

Иранец, обезглавил 17-годишната си съпруга, ще лежи осем години в затвора

Нито един закон в Ирак не криминализира домашното насилие, отбелязва Ал Джазира. За първи път проект на закон за домашното насилие е внесен в парламента през 2014 г., но широка политическа опозиция смята, че той ще "разруши социалната структура на Ирак". Смъртта на Тиба ал-Али предизвика възмущение сред иракчаните в социалните медии, които призоваха за протести в Багдад, за да поискат справедливост за смъртта й. "Жените в нашите общества са заложници на изостанали обичаи поради липсата на законови възпиращи мерки и правителствени мерки", пише потребител в Twitter.

В Иран екзекутираха жена, омъжена насила на 15-годишна възраст

Активистката за правата на човека Ханаа Едвар заяви пред Франс прес, че според гласови съобщения, за които се твърди, че са на младата жена, "тя е напуснала семейството си, защото е била сексуално насилвана от брат си". Други източници също потвърждават това твърдение. Международната неправителствена организация за защита на човешките права Амнести Интернешънъл осъди "ужасяващото" убийство, заявявайки, че "иракският наказателен кодекс все още третира снизходително така наречените "престъпления на честта", включващи убийство.

"Докато иракските власти не приемат стабилно законодателство за защита на жените и момичетата, неминуемо ще продължим да бъдем свидетели на ужасяващи убийства", заяви заместник-директорът на Амнести Интернешънъл за Близкия изток и Северна Африка Ая Маджуб.

Iraq: Action must be taken on gender-based violence after murder of Tiba Ali by her fatherhttps://t.co/mdWa2jRXGu