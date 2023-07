Легендарният Хълк Хоган минава под венчилото за трети път

Бившата кеч звезда Хълк Хоган е предложил брак на приятелката си Скай Дейли.

Двамата са заедно едва от 2022 г. и година по-късно Хоган ѝ направил предложение за брак, на което Дейли казала заветното „да“.

Скай Дейли работи като финансов асистент и инструктор по йога и е значително по-млада от избраника си. На 11 август Хоган трябва да навърши 70, докато Дейли е на 44 години.

Изданието TMZ допълва, че бившият кечист направил предложението миналата седмица, докато били на ресторант в Тампа, щата Флорида.

Това ще бъде трети брак за Хоган, след като предишните му бяха с Линда Кларидж през 1983 г. и с Дженифър МакКданиел през 2010 г., с която се развежда през 2021 г.

