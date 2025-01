Някога тя беше най-успешният и богат супермодел, днес е неузнаваема и живее на улицата

В началото на века Лони Уилисън доби световна слава като актриса и супермодел. За съжаление обаче успехите и славата бързо я тласнаха към пороците, един от които се оказа и най-кошмарният – наркозависимостта ѝ.

Бракът ѝ с актьора Джереми Джаксън от „Спасители на плажа“ също излезе несполучлив – серия от побоища и сигнали за домашно насилие, тя в крайна сметка се развежда окончателно с него през 2014 г. От този момент нататък животът ѝ се променя драстично – менталното ѝ състояние постоянно се влошава и тя започва да употребява наркотици, най-вече метанфетамини.

Бивш модел на „Плейбой“: Преди живеех в имението на Хю, днес живея в палатка на улицата

През 2016 г. Уилисън губи работата си като асистентка в център за пластична хирургия в Лос Анджелис и две години по-късно някогашният супермодел вече живее на улиците на Ел Ей, бутайки пазарска количка и обирайки храната и дрехите от кофите.

Don’t do drugs ….



Loni Willison was once a Supermodel and a millionaire. She’s been homeless for years due to addiction pic.twitter.com/azJEKB82kc